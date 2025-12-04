Holt Chelsea zwei weitere Talente?

Der FC Chelsea könnte sich einmal auf dem Talente-Markt bedienen. ‚Talksport‘ zufolge bekunden die Blues großes Interesse an dem zentralen Mittelfeldspieler Ayyoub Bouaddi (18), aktuell in Diensten des OSC Lille, sowie an Stürmer Brian Madjo (16), der beim FC Metz ebenfalls schon Ligue 1-Luft geschnuppert hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bouaddi ist bei Lille bereits Stammkraft in der Schaltzentrale und hat außerdem das Interesse des FC Arsenal geweckt. Der zwei Jahre jüngere Madjo ist mit vier Teilzeiteinsätzen für Metz noch nicht ganz so weit, lief aber schon dreimal für die luxemburgische A-Nationalmannschaft auf.