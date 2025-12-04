Menü Suche
Kommentar
Premier League

Holt Chelsea zwei weitere Talente?

von Tobias Feldhoff - Quelle: Talksport
Ayyoub Bouaddi (l.) im Kampf um den Ball @Maxppp

Der FC Chelsea könnte sich einmal auf dem Talente-Markt bedienen. ‚Talksport‘ zufolge bekunden die Blues großes Interesse an dem zentralen Mittelfeldspieler Ayyoub Bouaddi (18), aktuell in Diensten des OSC Lille, sowie an Stürmer Brian Madjo (16), der beim FC Metz ebenfalls schon Ligue 1-Luft geschnuppert hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bouaddi ist bei Lille bereits Stammkraft in der Schaltzentrale und hat außerdem das Interesse des FC Arsenal geweckt. Der zwei Jahre jüngere Madjo ist mit vier Teilzeiteinsätzen für Metz noch nicht ganz so weit, lief aber schon dreimal für die luxemburgische A-Nationalmannschaft auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Ligue 1
Chelsea
Lille
Metz
Ayyoub Bouaddi
Brian Djomeni Madjo

Weitere Infos

Premier League Premier League
Ligue 1 Ligue 1
Chelsea Logo FC Chelsea
Lille Logo OSC Lille
Metz Logo FC Metz
Ayyoub Bouaddi Ayyoub Bouaddi
Brian Djomeni Madjo Brian Djomeni Madjo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert