BVB-Abschied? Schlotterbeck stellt klare Titel-Forderung

„Ich bin kein Typ, der unbedingt in England oder Spanien spielen will. Ich wollte immer in der Bundesliga spielen, und das am liebsten beim besten Verein“, hatte Nico Schlotterbeck schon 2021 im Jahr vor seinem Abschied vom SC Freiburg kein Blatt vor den Mund genommen. Die Wahl fiel auf Borussia Dortmund, der fraglos beste Verein hierzulande ist aber weiterhin der FC Bayern. Nun hat der 26-Jährige erneut einen Blick in die Zukunft gewagt.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich habe das Ziel, in Deutschland eine Meisterschaft zu gewinnen“, stellt der Innenverteidiger im ‚Prime Video‘-Format ‚Ungesagt‘ klar und kommt auf die verpassten Chancen mit dem BVB zu sprechen: „Da waren wir nah dran. Die Champions League ist sehr schwierig zu gewinnen – da waren wir auch nah dran. Im DFB-Pokal war ich auch nah dran. Ich habe als Profifußballer nur die U21-EM gewonnen. Ich will jetzt mal irgendwas in der Hand halten.“

Echte Titelchancen haben die Schwarz-Gelben auch in dieser Saison nicht mehr wirklich. Im DFB-Pokal war gegen Bayer Leverkusen (0:1) Schluss, in der Bundesliga thronen die Bayern mit neun Punkten Vorsprung an der Spitze. In der Champions League ist der BVB zwar auf Kurs, als Titelanwärter gelten die Dortmunder aber freilich nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wer war für euch der bislang beste Spieler der Bundesliga-Saison? Harry Kane Michael Olise Joshua Kimmich Alejandro Grimaldo Christoph Baumgartner Nico Schlotterbeck Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Bayern-Interesse an Schlotterbeck

Für die Vertragsverlängerung über 2027 hinaus würde die Borussia Schlotterbeck wohl nahezu jeden Wunsch erfüllen. Der Gewinn von Titeln kann jedoch nicht garantiert werden. Für neue Hoffnungen werden die Aussagen des 23-fachen Nationalspielers deshalb höchstens in München sorgen. Die Bayern haben Schlotterbeck, ebenso wie andere europäische Schwergewichte, weiterhin als Sommer-Neuzugang auf dem Zettel.