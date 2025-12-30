Menü Suche
Kommentar 95
Bundesliga

BVB-Abschied? Schlotterbeck stellt klare Titel-Forderung

Auch während der Winterpause ist Nico Schlotterbeck das bestimmende Thema bei Borussia Dortmund. Mit einer Forderung an seine Zukunft sorgt der Abwehrchef nun für Aufsehen.

von Remo Schatz - Quelle: Prime Video
1 min.
Nico Schlotterbeck ist bedient @Maxppp

„Ich bin kein Typ, der unbedingt in England oder Spanien spielen will. Ich wollte immer in der Bundesliga spielen, und das am liebsten beim besten Verein“, hatte Nico Schlotterbeck schon 2021 im Jahr vor seinem Abschied vom SC Freiburg kein Blatt vor den Mund genommen. Die Wahl fiel auf Borussia Dortmund, der fraglos beste Verein hierzulande ist aber weiterhin der FC Bayern. Nun hat der 26-Jährige erneut einen Blick in die Zukunft gewagt.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich habe das Ziel, in Deutschland eine Meisterschaft zu gewinnen“, stellt der Innenverteidiger im ‚Prime Video‘-Format ‚Ungesagt‘ klar und kommt auf die verpassten Chancen mit dem BVB zu sprechen: „Da waren wir nah dran. Die Champions League ist sehr schwierig zu gewinnen – da waren wir auch nah dran. Im DFB-Pokal war ich auch nah dran. Ich habe als Profifußballer nur die U21-EM gewonnen. Ich will jetzt mal irgendwas in der Hand halten.“

Echte Titelchancen haben die Schwarz-Gelben auch in dieser Saison nicht mehr wirklich. Im DFB-Pokal war gegen Bayer Leverkusen (0:1) Schluss, in der Bundesliga thronen die Bayern mit neun Punkten Vorsprung an der Spitze. In der Champions League ist der BVB zwar auf Kurs, als Titelanwärter gelten die Dortmunder aber freilich nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter
Wer war für euch der bislang beste Spieler der Bundesliga-Saison?
- Ende in 19h
Bild wird erstellt

Bayern-Interesse an Schlotterbeck

Für die Vertragsverlängerung über 2027 hinaus würde die Borussia Schlotterbeck wohl nahezu jeden Wunsch erfüllen. Der Gewinn von Titeln kann jedoch nicht garantiert werden. Für neue Hoffnungen werden die Aussagen des 23-fachen Nationalspielers deshalb höchstens in München sorgen. Die Bayern haben Schlotterbeck, ebenso wie andere europäische Schwergewichte, weiterhin als Sommer-Neuzugang auf dem Zettel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (95)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
FC Bayern
Nico Schlotterbeck

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
FC Bayern Logo FC Bayern München
Nico Schlotterbeck Nico Schlotterbeck
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert