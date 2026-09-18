Wird Christian Titz neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach? ‚RevierSport‘ berichtet von Verhandlungen, die sich in einem fortgeschrittenen Stadium befinden sollen. Die ‚Rheinische Post‘ dementiert diese Meldung dagegen und erklärt, die Spur zu Titz sei „eher kalt“.

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Der 55-Jährige wurde am Montag bei Zweitligist Hannover 96 entlassen, seine Nachfolge soll wahrscheinlich Sandro Wagner antreten. Bei Gladbach befinden sich noch mehrere Kandidaten im Rennen, unter anderem wird Domenico Tedesco gehandelt.