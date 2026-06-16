Neue Chance: Amorim heuert beim AC Mailand an

Rúben Amorim wird seine Trainerkarriere künftig in Italien fortsetzen. Wie der AC Mailand verkündet, wird der Portugiese zur kommenden Saison die Geschicke bei den Rossoneri übernehmen. Beim Tabellenfünften der abgelaufenen Spielzeit unterschreibt der 41-Jährige einen Vertrag bis 2028.

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Welcoming our new head coach, Rúben Amorim ✍️ pic.twitter.com/N6JizMF9Fq — AC Milan (@acmilan) June 16, 2026

„Es gibt Ambitionen, die einen die gesamte Karriere über begleiten, und das Traineramt beim AC Mailand war schon immer eine davon“, sagt Amorim, „ich weiß genau, wofür dieser Verein steht: Geschichte, Prestige und eine außergewöhnliche weltweite Anhängerschaft. Es ist eine Herausforderung, die ich mit Stolz und Begeisterung annehme, wohl wissend, was diese Farben repräsentieren. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und Tag für Tag die Leidenschaft zu erleben, die den AC Mailand antreibt.“

Amorim war im Januar dieses Jahres nach 14 Monaten von seinen Aufgaben als Cheftrainer von Manchester United entbunden worden. Zuvor hatte er über vier Jahre Sporting Lissabon erfolgreich trainiert und zu zwei Meisterschaften geführt. In Mailand erhält er nun eine weitere Chance, sein Können in einer europäischen Topliga unter Beweis zu stellen.