Bayer 04: Rekord-Talent Izekor auf dem Sprung

von Daniel del Federico - Quelle: FT-Exklusiv
Ken Izekor tanzt den Gegner aus @Maxppp

Ken Izekor steht bei Bayer Leverkusen unmittelbar vor einem Abgang. Nach FT-Informationen laufen konkrete Gespräche mit dem österreichischen Klub SCR Altach sowie dem FC Volendam aus den Niederlanden. Während die genauen Modalitäten des Transfers noch offen sind, ist eine Rückkaufklausel wahrscheinlich, sollte Bayer den 18-Jährigen fest verkaufen.

Izekor war 2018 in die Leverkusener Akademie gewechselt und durchlief seitdem diverse Jugendmannschaften der Werkself. Der Angreifer hält bis heute einen vereinsinternen Rekord: Seit seinem Einsatz in der Europa League im Dezember 2023 ist er mit 16 Jahren der jüngste Profi-Debütant der Vereinsgeschichte. Ex-Trainer Xabi Alonso galt als großer Förderer des deutschen U-Nationalspielers. Der Mittelstürmer, der aktuell primär in der U19-Bundesliga zum Einsatz kommt, ist noch bis 2027 an den amtierenden Vizemeister gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
