Nach hartnäckigen Transfer-Verhandlungen verlängerte Said El Mala (20) im Sommer seinen Vertrag beim 1. FC Köln. Trotz der Unterschrift bis 2031 schließt man am Geißbockheim einen zukünftigen Verkauf des Außenstürmers nicht aus.

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Gegenüber der ‚Bild‘ öffnet Sportchef Thomas Kessler potenziellen Interessenten die Tür: „Wenn irgendwann ein Top-Klub anruft, können wir uns gerne über einen Transfer unterhalten. Aber bis dahin liegt es vor allem an Said selbst, wie weit sein Weg führt. Ich traue ihm ohne Frage zu, dass er sich zu einem internationalen Topspieler entwickeln kann.“ Im Winter soll der frischgebackene deutsche Nationalspieler (zwei Länderspiele) bestenfalls aber noch nicht abgegeben werden.

Winter-Abgang kein Thema?

„Im Fußball sollte man nichts kategorisch ausschließen“, führt Kessler aus, „aber ich kann ganz klar sagen, dass wir fest damit planen, dass Said die gesamte Saison bei uns spielt. Er hat seinen Vertrag nicht ohne Grund noch einmal verlängert. Deshalb gibt es für mich aktuell keinen Anlass, mich mit einem möglichen Wechsel im Winter zu beschäftigen. Unser gemeinsamer Fokus liegt darauf, dass Said sich hier weiterentwickelt und wir als Mannschaft erfolgreich sind.“

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Dem Boulevardblatt zufolge gibt es für El Mala weiterhin in der Premier League einen Markt. Eine konkrete Offerte soll aktuell nicht vorliegen. Denkbar sei aber, dass der schnelle Rechtsfuß im kommenden Sommer für mehr als 60 Millionen Euro abgegeben wird, wenn er „so weitermacht“.