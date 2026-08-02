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Bundesliga

Medien: Bayer zahlt 30 Millionen für Gutiérrez

Bayer 04 Leverkusen steht ganz kurz vor einem 30 Millionen Euro schweren Transfer. Miguel Gutiérrez soll Alejandro Grimaldo ersetzen.

von Lukas Hörster - Quelle: Gianluca Di Marzio | Fabrizio Romano
1 min.
Miguel Gutiérrez und Christopher Nkunku @Maxppp

Bayer Leverkusen kann die Planstelle hinten links abhaken. Wie Gianluca Di Marzio am späten Samstagabend berichtete, befindet sich der Transfer von Miguel Gutiérrez auf der Zielgeraden, da der Bundesligist die Ablöseforderung des SSC Neapel erreicht hat. Wenig später meldete Fabrizio Romano, dass die Italiener eine Offerte über 30 Millionen Euro akzeptiert haben. Boni sind dabei wohl inbegriffen.

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Gutiérrez wird, sofern beim Medizincheck alles passt, in Leverkusen die Nachfolge seines spanischen Landsmanns Alejandro Grimaldo (30) antreten. Dieser wechselte nach drei bärenstarken Saisons für 22 Millionen Euro zu Atlético Madrid.

Gesucht wird noch ein Mann für die gegenüberliegende Abwehrseite. Rechtsverteidiger Zakaria El Ouahdi (24) vom KRC Genk ist ein Kandidat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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