Juve: Millionen-Hoffnung bei Openda

Juventus Turin ist zuversichtlich, das Missverständnis mit Lois Openda im kommenden Sommer endgültig beenden zu können. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, sind die ersten Anzeichen vielversprechend, dass sein Leihklub Olympique Lyon den 26-Jährigen fest verpflichten will. Der Belgier ist aktuell für eine Leihgebühr von 3,5 Millionen Euro an die Franzosen ausgeliehen, der Deal beinhaltet jedoch keine Kaufoption.

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Die Alte Dame möchte im kommenden Sommer einen neuen Mittelstürmer verpflichten und hofft daher auf einen lukrativen Verkauf des Angreifers. Auch Jonathan David (26), der zurzeit an Atlético Madrid ausgeliehen ist, könnte die Kassen der Bianconeri füllen. Bei dem Kanadier vereinfacht eine 25 Millionen Euro schwere Kaufoption die Verhandlungen.