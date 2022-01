Watzke: „Wird schwierig, Haaland zu halten“

Hans-Joachim Watzke hat sich hinsichtlich eines Verbleibs von Erling Haaland bei Borussia Dortmund pessimistisch gezeigt. Dem ‚Spiegel‘ sagt der Geschäftsführer des BVB: „Es wird natürlich schwierig, ihn zu halten. Trotzdem wollen und werden wir es versuchen.“

Die Tormaschine darf den BVB im Sommer für einen festgeschriebenen Betrag zwischen 75 bis 90 Millionen Euro verlassen. Ein Käufer wird sich gewiss finden – noch kämpft Dortmund aber um ein weiteres Jahr mit dem 21-jährigen Haaland.

Immerhin: Ein Abgang im Winter ist kein Thema. „Wer gibt denn einen der besten Stürmer Europas in der Winterpause ab, wenn er nicht muss? Borussia Dortmund ist noch in drei Wettbewerben vertreten – und in denen möchten wir mit der bestmöglichen Mannschaft antreten“, erklärt Watzke.