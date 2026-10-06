Noch ist die Entscheidung nicht final getroffen, doch derzeit gehen alle in und um den FC Bayern München davon aus, dass Manuel Neuer (40) seine aktive Karriere nach dieser Saison beenden wird. Die Nachfolge ist längst geregelt. Der fünfmalige Welttorhüter wird von seiner derzeitigen Nummer zwei Jonas Urbig (23) beerbt.

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Gesucht wird daher ein neuer Stellvertreter, da mit großer Wahrscheinlichkeit auch Sven Ulreich (38) parallel zu Neuer seine Torwarthandschuhe im Sommer an den Nagel hängen wird. Laut ‚Sky‘ ist der Plan für die kommenden Monate bereits klar: „Die Bayern haben intern eine grobe Struktur festgelegt. Es wird sieben bis acht Kandidaten geben, mit denen sie sich beschäftigen.“

Der Plan sieht vor, eine erfahrene Option hinter Urbig zu verpflichten. Es soll dem Bezahlsender zufolge kein junger Torhüter kommen. Gesucht wird dezidiert kein Herausforderer, sondern eine loyale Nummer zwei.

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Zuletzt kursierten um den Rekordmeister die Namen Finn Dahmen (28/FC Augsburg), Bernd Leno (34/FC Fulham), Marvin Schwäbe (31/1. FC Köln) und Oliver Baumann (36/TSG Hoffenheim). Während Baumann jedoch altersbedingt keine langfristige Planungssicherheit verspricht, ist laut ‚Sky‘ unklar, ob Schwäbe und Urbig, die in Köln Konkurrenten waren, ein gutes Team abgeben würden.