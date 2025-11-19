VfB macht Diehl-Ansage

Der VfB Stuttgart will Justin Diehl (20) trotz mehrerer Anfragen für einen Wintertransfer nicht ziehen lassen. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth stellt in der ‚Bild‘ klar: „Wir haben derzeit keinerlei Überlegungen, ihn im Winter abzugeben.“ Der immer wieder von Verletzungen geplagte Diehl soll stattdessen Spielpraxis bei der zweiten Mannschaft in Liga drei sammeln. Diehl war im Sommer 2024 ablösefrei vom 1. FC Köln gekommen, für die Stuttgarter Profis stehen neun Einsätze zu Buche, in dieser Saison verletzungsbedingt nur drei Auftritte für den VfB II.

Wohlgemuth sagt über das Offensivtalent: „Justin hatte bei uns bisher keine einfache Zeit, aufgrund der Rückschläge, die er durch manche Verletzungen hinnehmen musste. Dennoch hat er bei uns mehr als nur angedeutet, warum wir uns damals für seine Verpflichtung so starkgemacht haben. Er ist technisch stark, bringt enormes Tempo mit und hat den Antrieb, sich ständig weiterzuentwickeln.“