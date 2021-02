Rösler: „Kein Druck“ bei Vertragsverlängerung

Uwe Rösler blickt gelassen auf seine Vertragssituation. „Mit meiner Vertragsverlängerung beschäftige ich mich überhaupt nicht“, versichert der Trainer von Fortuna Düsseldorf gegenüber der ‚Bild‘, „das ist nicht einfach nur so ein Spruch. Meine Familie und ich können mit der aktuellen Situation wirklich sehr gut leben. Denn ich will mich ja auch an unseren ausgegebenen Zielen messen lassen.“

Im kommenden Sommer läuft der Vertrag des Cheftrainers aus. Rösler denkt nicht, dass er das Papier schon im vergangenen Jahr hätte verlängern müssen: „Ich glaube nicht, dass wir den passenden Zeitpunkt dafür verpasst haben, zum Beispiel als wir unsere Serie ohne Niederlagen hatten. Der Verein wird meine Leistung beurteilen und dann entscheiden, wann er über eine Verlängerung sprechen will. Ich werde da absolut keinen Druck ausüben.“