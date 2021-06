Bericht: Freiburg an Scamacca interessiert

Der SC Freiburg ist bei der Suche nach Verstärkungen für den Sturm angeblich auf Gianluca Scamacca von US Sassuolo gestoßen. Der 22-Jährige steht laut ‚tuttomercatoweb.com‘ auf dem Zettel der Breisgauer. Es soll bereits eine erste Anfrage des Bundesligisten beim Serie A-Klub eingegangen sein. Der Vertrag des Angreifers läuft noch bis 2025.

Scamacca zählt zu den heißesten Talenten in Italien. In der vergangenen Saison ging der Stürmer leihweise für den FC Genua auf Torejagd. Dabei gelangen dem italienischen U21-Nationalspieler wettbewerbsübergreifend zwölf Tore und zwei Vorlagen in 29 Einsätzen. Neben Freiburg sollen allen voran der AC Florenz, der AC Mailand und Juventus Turin Interesse an Scamacca bekunden.