Bochum verkauft Sissoko

Ibrahima Sissoko nimmt seinen Hut und verlässt den VfL Bochum. Wie der Verein offiziell mitteilt, wechselt der 28-Jährige nach Frankreich zum FC Nantes. Beim französischen Erstligisten unterschreibt der Malier einen Vertrag bis 2028. Dem Mittelfeldspieler winkt ein doppelt so hohes Salär wie an der Castroper Straße.

Dem Vernehmen nach zahlen die Gelb-Grünen eine Ablöse von rund zwei Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen für Sissoko. Bochum hatte den Nationalspieler im Sommer 2024 ablösefrei von Racing Straßburg ins Ruhrgebiet geholt. Seitdem kam der Rechtsfuß auf 41 Spiele für den VfL, in denen er fünf Tore schoss und ein weiteres vorbereitete.