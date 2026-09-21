Internationale Freundschaftsspiele
Brasilien-Ausfall: Ancelotti nominiert nach
@Maxppp
Carlos Ancelotti reagiert auf den verletzunsbedingten Ausfall von Wesley (23). Für den Rechtsverteidiger der AS Rom nominiert Brasiliens Nationaltrainer positionsgetreu Vanderson von der AS Monaco nach.
Unter der Anzeige geht's weiter
🇧🇷 𝐕𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧, appelé avec le Brésil !— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 21, 2026
Le latéral doit monégasque a été convoqué avec la Seleçao pour disputer trois rencontres amicales 👏 pic.twitter.com/Y0a8SdOXKd
Bislang lief der 25-Jährige siebenmal für die Seleçao auf, zuletzt im Juni 2025. Brasilien bestreitet in der Länderspielpause Testspiele gegen Australien (25. und 29. September) und Indien (3. Oktober).
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden