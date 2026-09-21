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Internationale Freundschaftsspiele

Brasilien-Ausfall: Ancelotti nominiert nach

von Fabian Ley
Vanderson für die AS Monaco im Einsatz @Maxppp

Carlos Ancelotti reagiert auf den verletzunsbedingten Ausfall von Wesley (23). Für den Rechtsverteidiger der AS Rom nominiert Brasiliens Nationaltrainer positionsgetreu Vanderson von der AS Monaco nach.

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Bislang lief der 25-Jährige siebenmal für die Seleçao auf, zuletzt im Juni 2025. Brasilien bestreitet in der Länderspielpause Testspiele gegen Australien (25. und 29. September) und Indien (3. Oktober).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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