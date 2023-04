Bayern: Hernández mit nächstem Schritt zum Comeback

Lucas Hernández absolviert den nächsten Schritt seiner Rehabilitation. Wie der FC Bayern mitteilt, konnte der französische Nationalspieler heute Morgen zum ersten Mal wieder mit dem Ball trainieren. Damit rückt der 27-Jährige seinem Comeback wieder einen Schritt näher.

Hernández fällt bereits seit Dezember aus. Bei der Weltmeisterschaft in Katar zog sich der Linksfuß in der Partie gegen Australien (4:1) einen Kreuzbandriss zu. Seit März war es ihm wieder möglich, Lauftraining zu absolvieren. Nun folgte „mit einigen Pass- und Dribbelübungen“ die nächste Etappe, so die Meldung des Rekordmeisters.

