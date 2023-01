Schalke: Reis degradiert Cissé

Ibrahima Cissé wird vorerst wieder in die zweite Mannschaft von Schalke 04 einsortiert. „Bei Ibrahima hatte ich zuletzt das Gefühl, dass der Fokus nicht so gegeben ist, um uns in unserer aktuellen Situation zu helfen“, begründet Trainer Thomas Reis die Degradierung gegenüber der ‚Funke Mediengruppe‘ und führt aus: „Ich bin der Überzeugung, dass er sich aktuell besser in der U23 beweisen kann.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Cissé wechselte vor der Saison von Jong KAA Gent auf Schalke, konnte sich dort aber noch nicht bei den Profis empfehlen. Bislang stehen lediglich sechs Einsätze für die zweite Mannschaft in der Regionalliga West zu Buche. In Gelsenkirchen steht der 21-jährige Innenverteidiger noch bis 2026 unter Vertrag.

Lese-Tipp

Schalke: Einigung & höherer Preis bei Mollet