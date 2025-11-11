Menü Suche
Bayern findet Read-Alternative

Der FC Bayern München intensiviert die Suche nach Verstärkung für die rechte Abwehrseite. Die Scouts des Rekordmeisters richten ihren Blick nun auch nach Kroatien.

von Leon Morsbach - Quelle: Sportske Novosti
1 min.
Luka Hodak und Max Eberl @Maxppp

Bereits in der vergangenen Woche wurde berichtet, dass der FC Bayern Givairo Read beim Europa League-Spiel von Feyenoord Rotterdam gegen den VfB Stuttgart genauer unter die Lupe genommen hat. Für den 19-Jährigen wird eine Ablöse von 25 bis 30 Millionen Euro gehandelt, Gespräche mit dem Lager des niederländischen U21-Nationalspielers soll der deutsche Rekordmeister bereits aufgenommen haben.

Nun weitet sich das Rechtsverteidiger-Scouting bis weit in den Osten aus. Wie ‚Sportske Novosti‘ berichtet, war ein Scout der Münchner beim Spiel von HNK Hajduk Split gegen NS Osijek vor Ort, um ein weiteres Talent zu beobachten. Die Rede ist von Luka Hodak (19), der bereits zuvor von Feyenoord beobachtet wurde. Womöglich ja als potenzieller Read-Ersatz?

Hajduk gelang erst kürzlich die Vertragsverlängerung mit Hodak bis 2029. Sportdirektor Goran Vučević hatte ihn bereits während der Vorbereitung bearbeitet und so die Weichen für den neuen Vertrag gestellt. Ein Abgang des Kroaten in der Winterpause gilt daher als unwahrscheinlich. Für den Sommer ist Bayerns Kaderplanungsteam um Max Eberl aber bereits in Lauerstellung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
