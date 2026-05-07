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Bundesliga

Neuer Klub für Ex-Schalker Schöpf

von Lukas Weinstock
Alessandro Schöpf im Zweikampf @Maxppp

Alessandro Schöpf kehrt dem Wolfsberger AC aller Voraussicht nach den Rücken. ‚Sky Austria‘ zufolge schließt sich der 32-Jährige zur kommenden Saison dem Linzer ASK an. Weil sein Vertrag im Sommer ausläuft, wechselt der Mittelfeldakteur ablösefrei.

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Schöpf wechselte im Februar des vergangenen Jahres zum WAC. In der laufenden Saison stehen nach 30 Spielen vier Tore und sechs Vorlagen zu Buche. In Deutschland ist der österreichische Nationalspieler kein unbeschriebenes Blatt. Früher hatte Schöpf die Jugend des FC Bayern durchlaufen, anschließend war er für den FC Schalke 04, den 1. FC Nürnberg und Arminia Bielefeld im Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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