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Bundesliga

„100 Prozent“: Hoeneß legt sich bei Eberl fest

von Remo Schatz - Quelle: Abendzeitung
Uli Hoeneß bei einem Basketballspiel @Maxppp

Geht es nach Uli Hoeneß, muss sich Max Eberl keine Sorgen um seine Vertragsverlängerung beim FC Bayern machen. Nach dem Testspiel gegen Rottach-Egern (15:0) äußerte sich das mächtige Aufsichtsratmitglied gegenüber ‚Abendzeitung‘-Redakteur Maximilian Koch zur Wahrscheinlichkeit einer Verlängerung mit dem Sportvorstand: „Zurzeit zu hundert Prozent.“

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Eberl hat mit den Verpflichtungen von Ismael Saibari (25/PSV Eindhoven) und Nathaniel Brown (23/Eintracht Frankfurt) starke Eigenwerbung betrieben. Bewertet werden aber auch die Verkäufe von Sacha Boey (25), Bryan Zaragoza (25) und João Palhinha (31), bei denen sich der Kaderplaner aktuell noch schwertut. Entsprechend hat der Aufsichtsrat noch nicht endgültig über die Verlängerung entschieden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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