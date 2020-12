Würzburg-Interesse an Aydin

Mirkan Aydin könnte in die 2. Bundesliga zurückkehren. Nach FT-Informationen zeigt der Tabellenletzte Würzburger Kickers Interesse am Mittelstürmer, dessen Vertrag beim türkischen Erstligisten Hatayspor am Saisonende ausläuft. Aydin würde aus familiären Gründen gerne in sein Geburtsland zurückkehren.

In 76 Zweiligapartien für den VfL Bochum erzielte der 33-Jährige zwischen 2011 und 2014 20 Tore und gab sieben Assists. Würzburg stärkte seine Offensive erst am Montag mit Stefan Maierhofer (38). Zusammen mit Aydin (1,88 Meter) könnte der 2,02-Meter-Mann ein ebenso großes wie erfahrenes Sturmduo bilden.