„Gemischte Gefühle“: Ter Stegen weint nach Barça-Abschied

Marc-André ter Stegen verspürt Wehmut nach dem Abschied vom FC Barcelona. „Heute ist mein letzter Tag in dieser Saison mit meinen Teamkollegen und den Mitarbeitern des FC Barcelona, und ich habe wirklich gemischte Gefühle. So viele Erinnerungen und Emotionen gehen mir gerade durch den Kopf. Fast zwölf Jahre lang war dieser Verein und insbesondere diese Umkleidekabine mein Zuhause“, schreibt der Keeper in den sozialen Medien. In der Kabine ist ter Stegen laut der ‚Mundo Deportivo‘ sogar in Tränen ausgebrochen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 33-Jährige zeigt sich derweil dankbar gegenüber den Katalanen: „Ich bin zutiefst dankbar und stolz. Ich liebe diesen Verein, diese Stadt und diese Region. Sie haben ein Gefühl in mir geweckt, das niemals verblassen wird. Eure Unterstützung in all den Jahren war unglaublich, ich danke euch von ganzem Herzen. Ich hatte die große Ehre, die Kapitänsbinde zu tragen, etwas, das ich für immer in meinem Herzen tragen werde.“ In der Rückrunde wird ter Stegen auf Leihbasis für den FC Girona auflaufen.