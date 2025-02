Werder-Zukunft: Klare Worte von Kownacki

Dawid Kownacki hegt keinen großen Wunsch nach einer Rückkehr zum SV Werder Bremen, stattdessen würde der Leih-Stürmer gerne über die Saison hinaus bei Fortuna Düsseldorf bleiben. „Ich fühle mich sehr gut in Düsseldorf. Im Sommer geht meine Tochter in die Schule, da wäre es schön, wenn es dann Klarheit über meine Zukunft gibt“, sagt der Angreifer im ‚kicker‘, „aber das ist nicht allein von mir und meinen Entscheidungen abhängig. Da müssen schon ein paar Dinge auch zusammenkommen. Wir fühlen uns wohl, und ich möchte gerne bleiben.“

Für Düsseldorf gelangen dem 27-jährigen Rechtsfuß in 16 Spielen elf Scorerpunkte. Bei Werder, wo Kownacki noch bis 2027 unter Vertrag steht, war er in 22 Einsätzen ohne Torbeteiligung geblieben. „Ich brauchte etwas Zeit und Spielminuten, um physisch wieder hereinzukommen“, erklärt der Angreifer seinen Formanstieg, „jetzt bin ich wieder der Dawid Kownacki von vor zwei Jahren – nur zwei Jahre älter. Jedes Tor hilft mir.“ Für einen dauerhaften Verbleib müsste Düsseldorf allerdings satte 2,5 Millionen Euro auf den Tisch legen. Kein einfaches Unterfangen, das weiß auch Kownacki: „Die Chance ist da, wenn die Fortuna in die Bundesliga aufsteigt.“