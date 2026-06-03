FC Bayern: Zaragoza hat klares Wunschziel

Bryan Zaragoza möchte so schnell wie möglich zu Celta Vigo zurückkehren. Wie ‚Nós Diario‘ berichtet, bereut der 24-Jährige inzwischen den Schritt, die Spanier im vergangenen Winter vorzeitig in Richtung AS Rom verlassen zu haben. Das ursprüngliche Leihgeschäft mit Vigo war damals abgebrochen worden, um den Flügelspieler an die Giallorossi weiterzuverleihen. In der italienischen Hauptstadt hat die Bayern-Leihgabe jedoch keine Zukunft mehr, da die Römer die Kaufoption im Leihvertrag nicht ziehen werden.

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Während Zaragoza bei Celta Vigo noch Stammspieler gewesen und auch in der Europa League regelmäßig zum Zuge gekommen war, blieb er in der Rückrunde bei den Italienern komplett außen vor und sammelte lediglich sechs Pflichtspieleinsätze. Sein Traum von einer Vigo-Rückkehr gestaltet sich jedoch kompliziert: Der Tabellensechste der abgelaufenen La Liga-Saison investierte im vergangenen Sommer bereits viel Geld in das erste Leihgeschäft des dreimaligen spanischen Nationalspielers und ist nicht bereit, erneut so viel Geld in die Hand zu nehmen. Zu geringeren Konditionen zeigen die Galicier jedoch Interesse, da der Klub aktiv nach einem neuen Flügelspieler sucht.