Chelsea bleibt bei Guéhi hartnäckig

Der FC Chelsea will im Werben um Innenverteidiger Marc Guéhi nicht lockerlassen. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, planen die Blues im Sommer einen neuen Vorstoß beim Abwehrchef von Crystal Palace. Schon im Januar hatten die Londoner den 24-jährigen Engländer auf der Wunschliste. Im Winter bissen sich Newcastle United und Tottenham Hotspur mit teils schwindelerregenden Angeboten von bis zu 85 Millionen Euro die Zähne aus. Chelsea bot dagegen nicht mit, sondern beorderte stattdessen Trevoh Chalobah (25) von seiner Leihe bei den Eagles zurück.

Da Guéhi nur noch bis 2026 vertraglich an Palace gebunden ist, befinden sich die Londoner anders als im abgelaufenen Transferfenster in keiner guten Verhandlungsposition. Eine Gelegenheit, die Chelsea dem Bericht zufolge nutzen will. Guéhi verbrachte seine gesamte Jugendzeit bei den Blues, ehe er 2021 für rund 23 Millionen Euro zu Crystal Palace wechselte. Für die Chelsea-Profis bestritt der 22-fache englische Nationalspieler bis dato nur zwei Partien. Ab Sommer sollen nach Wunsch der Blues weitere hinzukommen.