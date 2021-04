Wood wechselt in die MLS

Bobby Wood (28) hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Wie sich bereits seit einigen Wochen abzeichnete, wechselt der Angreifer im Sommer zu Real Salt Lake. Nach Ablauf seines bis zum 30. Juni datierten Arbeitspapiers beim Hamburger SV tritt der Vertrag mit den US-Amerikanern in Kraft.

„Es war wirklich wichtig für mich, in einen Klub zu kommen, der sich wie eine Familie anfühlte. Und deshalb fühlt es sich so gut an, nach Real Salt Lake zu kommen. Im Gespräch mit den Trainern war das die Stimmung, die ich zu spüren bekam, und es fiel mir leicht, die Entscheidung zu treffen Ich freue mich auf dieses neue Kapitel und diese Herausforderung und möchte es so erfolgreich wie möglich gestalten“, sagt Wood.

Seit 2016 steht Wood beim HSV unter Vertrag, liefern konnte der verhinderte Torjäger nie. In 75 Pflichtspielen erzielte er lediglich zwölf Tore, während er mit einem kolportierten Jahressalär von rund zwei Millionen Euro stets fürstlich verdiente.