Lerma vom BVB beeindruckt

Justin Lerma, dessen Verpflichtung Borussia Dortmund bereits vor zwei Jahren eingetütet hatte, kann das neue Kapitel in Deutschland nun endlich starten. „Ich hoffe, dass ich mich so schnell wie möglich einleben werde, mich an alles gewöhne, an die Mannschaft, an die Kultur hier, mich an den Fußball anpasse, der ganz anders ist, der anspruchsvoller ist. Meine wichtigsten Ziele: Mich einzuleben und dem Team so gut wie möglich zu helfen. Ehrlich gesagt freue ich mich sehr, Teil eines so großen Klubs zu sein. Und ich hoffe, dass ich hier mein Bestes zeigen kann“, lässt sich der talentierte Offensivakteur auf der vereinseigenen Website zitieren.

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Lerma kommt für vier Millionen Euro von Independiente del Valle nach Dortmund. Im Januar war er bereits zu Besuch, um sich einen ersten Eindruck zu machen. „Das ist wirklich eine unglaubliche Stadt. Die Menschen sind unglaublich. Die Leute sind sehr freundlich und große Fans des Vereins. Ich habe noch nie so etwas gesehen, wie sehr die Leute einem Verein anhängen. Es hat mir sehr gut gefallen. Ehrlich gesagt fühle ich mich hier sehr wohl. Und die Leute lieben die Mannschaft sehr, das gibt mir ein gutes Gefühl“, so der 18-Jährige, der beim BVB sofort zu den Profis stoßen soll.