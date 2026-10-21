Jasper Cillessen ist zurück im Profifußball. Der 65-fache niederländische Nationalkeeper hat einen Vertrag bis Saisonende beim Eredivisie-Vertreter Go Ahead Eeagles unterschrieben.

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𝐄𝐞𝐧 𝐛𝐞𝐤𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐧𝐚𝐚𝐦. 𝐄𝐞𝐧 𝐧𝐢𝐞𝐮𝐰𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐭𝐞𝐦𝐦𝐢𝐧𝐠. 𝑱𝒂𝒔𝒑𝒆𝒓 𝒊𝒏 𝑫𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓. ❤️💛 https://t.co/nHhDMFyQWl — Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles) October 21, 2026

Cillessen hütete während seiner Karriere unter anderem das Tor von Ajax Amsterdam, dem FC Valencia und dem FC Barcelona. Seit Sommer war er vereinslos, zuletzt stand der 37-Jährige beim NEC Nijmegen unter Vertrag.