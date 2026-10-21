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Offiziell Eredivisie

Cillessen hat unterschrieben

von Lukas Hörster
Jasper Cillessen kam 2019 nach Valencia @Maxppp

Jasper Cillessen ist zurück im Profifußball. Der 65-fache niederländische Nationalkeeper hat einen Vertrag bis Saisonende beim Eredivisie-Vertreter Go Ahead Eeagles unterschrieben.

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Cillessen hütete während seiner Karriere unter anderem das Tor von Ajax Amsterdam, dem FC Valencia und dem FC Barcelona. Seit Sommer war er vereinslos, zuletzt stand der 37-Jährige beim NEC Nijmegen unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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