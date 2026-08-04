Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Nürnberg bedient sich in Bergamo

von Lukas Weinstock - Quelle: fcn.de
1 min.
Am Spielfeldrand: Miroslav Klose @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg verstärkt sich mit Andrea Ceresoli (23). Der Innenverteidiger wechselt von Atalanta Bergamo an den Valznerweiher, wo er einen langfristigen Kontrakt unterschreibt. Als Ablöse fließen Berichten zufolge 500.000 bis eine Million Euro, zudem sichern sich die Bergamasken eine Weiterverkaufsbeteiligung von 15 Prozent.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Saison lief Ceresoli für den italienischen Drittligisten Benevento Calcio auf und verhalf zum Aufstieg in die zweite Liga. „Mit Andrea bekommen wir noch einmal ein weiteres Profil hinzu, welches unsere Möglichkeiten in der Defensive erweitert. Er hat in der Jugend als Innenverteidiger begonnen, zuletzt aber fast ausschließlich auf der Position des linken Außenverteidigers gespielt. Genau dort sehen wir ihn auch. Wir freuen uns, dass er unser Team nun verstärkt“, schwärmt Sportvorstand Joti Chatzialexiou.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Serie A
Nürnberg
Atalanta
Andrea Ceresoli

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Serie A Serie A
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
Atalanta Logo Atalanta Bergamo
Andrea Ceresoli Andrea Ceresoli
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert