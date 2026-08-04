Der 1. FC Nürnberg verstärkt sich mit Andrea Ceresoli (23). Der Innenverteidiger wechselt von Atalanta Bergamo an den Valznerweiher, wo er einen langfristigen Kontrakt unterschreibt. Als Ablöse fließen Berichten zufolge 500.000 bis eine Million Euro, zudem sichern sich die Bergamasken eine Weiterverkaufsbeteiligung von 15 Prozent.

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In der vergangenen Saison lief Ceresoli für den italienischen Drittligisten Benevento Calcio auf und verhalf zum Aufstieg in die zweite Liga. „Mit Andrea bekommen wir noch einmal ein weiteres Profil hinzu, welches unsere Möglichkeiten in der Defensive erweitert. Er hat in der Jugend als Innenverteidiger begonnen, zuletzt aber fast ausschließlich auf der Position des linken Außenverteidigers gespielt. Genau dort sehen wir ihn auch. Wir freuen uns, dass er unser Team nun verstärkt“, schwärmt Sportvorstand Joti Chatzialexiou.