Aston Villa verkündet Luiz-Rückkehr

Juventus Turin hat für Douglas Luiz einen neuen Leih-Arbeitgeber gefunden. Wie Aston Villa offiziell bekanntgibt, kehrt der 27-Jährige nach Birmingham zurück. Dem Vernehmen nach konnten sich die Villans eine Kaufoption über rund 25 Millionen Euro zuzüglich Boni für den Mittelfeldspieler sichern.

Ursprünglich war Luiz für die gesamte laufende Spielzeit an Nottingham Forest ausgeliehen. Der Brasilianer bricht nun aber seine Zelte bei den Tricky Trees ab. Der Rechtsfuß spielte bereits von Sommer 2019 bis Sommer 2024 bei Aston Villa, ehe er für eine Ablöse in Höhe von 51,5 Millionen Euro nach Turin wechselte.