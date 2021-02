Elliott: Reds zu Millionen-Zahlung verurteilt

Der FC Liverpool muss für Toptalent Harvey Elliott kräftig draufzahlen. Wie der FC Fuhlam vermeldet, haben die Cottagers im Ablösestreit mit den Reds vom Professional Football Compensaton Committee (PFCC) Recht bekommen. Gut 4,5 Millionen Euro muss Liverpool für den 17-jährigen Flügelstürmer nachträglich nach London überweisen.

Hintergrund ist eine vereinbarte Klausel, die nach Fulhams Ansicht beim Elliott-Transfer an die Merseyside 2019 gegriffen hat. Ursprünglich hatten die Londoner sogar über elf Millionen Euro an Nachzahlungen gefordert. Der Klub von Jürgen Klopp kommt nun zwar günstiger, aber nicht komplett unbescholten davon.

A decision has been made regarding the compensation due to Fulham following Harvey Elliott's move to Liverpool.



The award is a record amount for a 16-year-old and, in the circumstances, Fulham is very pleased and thanks the PFCC for its careful consideration of our case.#FFC