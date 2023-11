Bestätigt: Ermittlungsverfahren gegen Mainzer El Ghazi eingeleitet

Gegen Anwar El Ghazi vom FSV Mainz 05 wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz bestätigt der ‚FAZ‘: „Gegen den Beschuldigten besteht nach unserer Bewertung der Anfangsverdacht der Störung des öffentlichen Friedens durch Billigen von Straftaten in Tateinheit mit Volksverhetzung durch Verbreiten eines Inhalts.“

El Ghazi hatte nach dem terroristischen Angriff der Hamas auf Israel einen Social Media-Beitrag veröffentlicht, der die Parole „From the river to the sea, Palestine will be free“ beinhaltete. Mit dieser wird der Besitzanspruch Palästinas auf israelisches Hoheitsgebiet ausgedrückt, was eine Auslöschung des Staats Israel voraussetzt.

Neuer Zwist

Mainz 05 hatte den 28-jährigen Niederländer daraufhin für mehrere Wochen suspendiert, am Montag aber rehabilitiert. „El Ghazi hat sich seitdem in mehreren Gesprächen mit dem Vereinsvorstand von seinem Post auf seinem Instagram-Kanal distanziert, den er selbst bereits nach wenigen Minuten wieder gelöscht hatte. Er bedauerte die Veröffentlichung des Beitrages und auch dessen negative Wirkung, gerade auch für den gesamten Verein“, verkündete der Bundesligist in einer Stellungnahme.

Am Mittwoch legte El Ghazi dann aber nach und betonte, dass er anders als von Mainz geschildert seine Taten nicht bereue: „Ich bereue meine Position nicht und habe auch keine Gewissensbisse. Ich distanziere mich nicht von dem, was ich gesagt habe, und stehe heute und immer bis zu meinem letzten Atemzug für die Menschheit und die Unterdrückten.“ Seitdem fehlt der Offensivspieler im Training – offiziell krankheitsbedingt.