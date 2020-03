Upamecano-Poker: Milan steigt ein

Die Liste der Interessenten für Dayot Upamecano wird offenbar länger. Der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge ist der AC Mailand bestrebt, den 21-Jährigen in die italienische Modestadt zu lotsen. Geoffrey Moncada, der Scouting-Direktor der Rossoneri, soll Upamecano schon seit geraumer Zeit im Visier haben. Sportdirektor Massimiliano Mirabelli hat dem Vernehmen nach bereits versucht, den Innenverteidiger von einer möglichen Anstellung zu überzeugen.

Upamecano spielt seit 2017 bei RB Leipzig. Dort zählt der Franzose zum unumstrittenen Stammpersonal. Dennoch ist ein Verbleib nicht in Stein gemeißelt. Neben mehreren englischen Klub sollen auch der FC Barcelona und Bayern München Interesse an Upamecano zeigen. Der Franzose noch bis 2021 an den Bundesligisten gebunden ist, das Arbeitspapier enthält eine Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro.