Hertha angelt sich Alderete

Hertha BSC hat einen Nachfolger von Karim Rekik gefunden. Wie die Alte Dame vermeldet, schließt sich Omar Alderete (23) dem Hauptstadtklub langfristig an.

„Omar hat sich in Basel bewiesen und auch in Südamerika bereits in vielen verschiedenen Wettbewerben wichtige Erfahrungen gesammelt. Er ist ein intelligenter Spieler mit gutem Aufbauspiel und wird unsere Defensive zudem mit seiner Robustheit und seiner Zweikampfstärke verstärken“, sagt Michael Preetz über Herthas Neuzugang.

Auch Alderete ist glücklich über die Unterschrift: „Ich freue mich sehr auf die Chance, in der Bundesliga und in Berlin zu spielen. Ich möchte mich hier weiterentwickeln und meine Chance nutzen.“

Durch Rekiks Transfer zum FC Sevilla wurde eine Planstelle in der Herthaner Abwehrzentrale frei. Das Innenverteidiger-Kontigent wird nun vom Paraguayer Alderete aufgefüllt, der sich in seinem ersten Jahr in Basel umgehend als Leistungsträger etabliert hatte. Dem Vernehmen nach sticht die Hertha Lazio Rom aus.