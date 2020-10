PSG steigt ins Aouar-Rennen ein

Paris St. Germain schaltet sich in den Poker um Houssem Aouar ein. Laut der ‚L’Équipe‘ hat der Scheichklub Kontakt zu Olympique Lyons Präsident Jean-Michel Aulas bezüglich des 22-jährigen Mittelfeldspielers aufgenommen. Der 71-Jährige bestätigte, dass „drei Klubs“ am Ballverteiler interessiert sind: „Zwei kurzfristig und einer mittelfristig.“ Dem Bericht zufolge ist PSG der mittelfristig interessierte Verein. Der Tuchel-Klub plant eine Festverpflichtung erst im Jahr 2021.

Zuvor hatten Juventus Turin und der FC Arsenal ihre Visitenkarte abgegeben. Die Gunners liegen derzeit am aussichtsreichsten im Rennen. OL verlangt für Aouar 50 Millionen Euro, die Londoner bieten derzeit 38 Millionen. PSG, das derzeit ebenfalls nicht unbedingt die finanziellen Forderungen erfüllen kann, strebt daher zunächst eine Leihe inklusive Kaufoption an. Bis zum heutigen Freitag will Aulas eine endgültige Entscheidung bezüglich potenzieller Abgänge haben.