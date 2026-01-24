Köln nimmt Innenverteidiger-Juwel ins Visier

Der 1. FC Köln hat offenbar Verstärkung in der Türkei ausgemacht. Dem Journalisten Resat Can Özbudak zufolge beobachten die Domstädter Umut Islamoglu von Genclerbirligi. Der Innenverteidiger habe es den Kölnern angetan.

Islamoglu spielt derzeit für die U19 des Süper Lig-Vertreters. Der Vertrag des 19-Jährigen läuft am Saisonende aus, weshalb den Rheinländern spätestens im Sommer ein Schnäppchen winkt.