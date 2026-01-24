Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Köln nimmt Innenverteidiger-Juwel ins Visier

von Luca Hansen - Quelle: Resat Can Özbudak
Sportdirektor Thomas Kessler vom 1. FC Köln @Maxppp

Der 1. FC Köln hat offenbar Verstärkung in der Türkei ausgemacht. Dem Journalisten Resat Can Özbudak zufolge beobachten die Domstädter Umut Islamoglu von Genclerbirligi. Der Innenverteidiger habe es den Kölnern angetan.

Unter der Anzeige geht's weiter

Islamoglu spielt derzeit für die U19 des Süper Lig-Vertreters. Der Vertrag des 19-Jährigen läuft am Saisonende aus, weshalb den Rheinländern spätestens im Sommer ein Schnäppchen winkt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Süper Lig
Köln
Ağrı Gençler
Umut İslamoğlu

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Süper Lig Süper Lig
Köln Logo 1. FC Köln
Ağrı Gençler Logo Ağrı Gençlerbirliği
Umut İslamoğlu Umut İslamoğlu
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert