Frankfurt baggert an Meistertrainer

Nach der Entlassung von Dino Toppmöller wollte Sportvorstand Markus Krösche den neuen Trainer von Eintracht Frankfurt ursprünglich zeitnah und bis zur Bundesligapartie gegen die TSG Hoffenheim (1:3) am gestrigen Samstag bekanntgeben. Daraus wurde jedoch offensichtlich nichts.

Als großer Favorit galt Marco Rose (vereinslos), doch das Interesse scheint etwas abgekühlt zu sein. Neben dem ehemaligen Leipzig-Coach soll es noch drei weitere Namen auf der Liste des Klubs geben. Dazu gehören Alexander Blessin (FC St. Pauli) und auch Kjetil Knutsen (Bodo/Glimt), wie aus etlichen Presseberichten zu erfahren war. Der letzte Name war bisher unbekannt. Laut ‚Absolut Fußball‘ soll es sich dabei jedoch um Jacob Neestrup handeln.

Kein Unbekannter in der Bundesliga

Der 37-Jährige ist seit 2022 Cheftrainer des FC Kopenhagen und holte mit dem dänischen Hauptstadtklub in den vergangenen drei Saisons zweimal das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg. Zudem führte er die Mannschaft in der Saison 2023/24 ins Achtelfinale der Champions League, wo gegen Manchester City (1:3/1:3) Endstation war.

Bereits im Sommer waren zwei Bundesligaklubs an Neestrup interessiert. Sowohl der VfL Wolfsburg als auch RB Leipzig scheiterten damals am Veto der Kopenhagener. Der Kontrakt des dänischen Coaches läuft noch bis 2029.