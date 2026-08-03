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Bundesliga

XXL-Preisschild: Palacios hat ein Wunschziel

Eigentlich hatte Bayer Leverkusen in diesem Sommer nicht mehr vor, einen Leistungsträger abzugeben. Bei Exequiel Palacios droht jedoch ein Abgang.

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
1 min.
Exequiel Palacios für Argentinien im WM-Gruppenspiel gegen Jordanien @Maxppp

Schon am vergangenen Samstag sickerte durch, dass Exequiel Palacios seinen Abflug von Bayer Leverkusen vorbereitet. Wie die ‚Bild‘ nun berichtet, hat der 27-Jährige bei den Verantwortlichen hinterlegt, dass er konkret über einen Wechsel nachdenkt.

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Das auserkorene Wunschziel des Mittelfeldakteurs sei die Premier League. Ipswich Town habe zuletzt hinsichtlich eines Transfers angefragt, Palacios sehe sich jedoch bei einem englischen Topklub.

„Es gibt auch in diesem Jahr Interesse an Pala“, zitiert die ‚Bild‘ Geschäftsführer Sport Simon Rolfes, „wir machen aber nur etwas, wenn wir uns verbessern können. Wir sind entspannt und haben einen langen Vertrag“.

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40 Millionen?

Das Arbeitspapier des argentinischen Vize-Weltmeisters läuft bis 2030, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. Laut der ‚Bild‘ müssten interessierte Klubs über 40 Millionen Euro für Palacios hinblättern, der zuletzt auch mit RB Leipzig in Verbindung gebracht wurde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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