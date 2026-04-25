Köln bestätigt zeitnahe Trainer-Entscheidung

Der 1. FC Köln will schon bald eine Entscheidung darüber treffen, ob René Wagner auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen wird. Geschäftsführer Sport Thomas Kessler sagte vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen (15:30 Uhr) bei DAZN: „Es steht erstmal über allem, dass wir die nötige Punktzahl holen, um nächstes Jahr Bundesliga zu spielen. Natürlich ist die Trainer-Personalie extrem wichtig für uns. Da werden wir versuchen, möglichst zeitnah dazu zu sprechen.“

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Noch ist nicht klar, ob der FC mit Wagner weitermachen will oder einen externen Trainer verpflichtet. Die Geißböcke sind durchaus angetan von der Arbeit des 37-Jährigen, der von Lukas Kwasniok übernahm. Im Gespräch sind aber auch Alexander Blessin (St. Pauli), Christian Eichner (Karlsruher SC) und Dino Toppmöller (vereinslos).