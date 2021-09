Arsenal: Edú spricht über den Transfermarkt

Edú, Technischer Direktor beim FC Arsenal, hat über die zurückliegende Transferperiode gesprochen. „Mein Job ist es, nicht nur an den kurzfristigen, sondern auch an den langfristigen Erfolg zu denken. Wenn wir jetzt viel Geld für einen oder zwei Spieler ausgeben, aber vier oder fünf Kaderlücken haben, würden die Leute sich fragen, was wir hier tun“, erklärt der 43-Jährige im Interview mit ‚Sky Sports‘, „es ist nicht einfach, die richtige Balance zu halten.“

Arsenal gab auf dem Transfermarkt rund 160 Millionen Euro für die Neuzugänge Ben White (23), Martin Ödegaard (22), Aaron Ramsdale (23), Takehiro Tomiyasu (22), Albert Lokonga (21) und Nuno Tavares (21) aus – Verpflichtungen, für die Edú in die Kritik geraten war. Der Brasilianer aber rechtfertigt sich: „Wir haben sechs Spieler gekauft, die höchstens 23 sind. Ich verstehe, dass Fans fertige Spieler sehen wollen, aber ich möchte, dass sie verstehen, dass das der Weg ist, den wir als Klub beschreiten wollen.“