Strafklausel für Bayern-Stars

Einige Spieler des FC Bayern mussten mit der Vertragsunterschrift in München offenbar eine Strafklausel akzeptieren. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, drohen den Topverdienern Gehaltseinbußen von bis zu 30 Prozent, sollte der Rekordmeister die Champions League-Plätze in der Bundesliga verpassen. Namen nennt das Blatt nicht.

Dass dieses Szenario eintritt, erscheint aber ohnehin sehr unwahrscheinlich. Schließlich führt Bayern die Tabelle zum gegenwärtigen Zeitpunkt souverän mit acht Punkten Vorsprung an. Die letzte Champions League-Saison ohne Bayern-Beteiligung wurde in der Saison 2007/08 angepfiffen, damals musste der Rekordmeister mit dem UEFA-Cup vorliebnehmen.