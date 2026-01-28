Menü Suche
Kommentar 12
Bundesliga

Strafklausel für Bayern-Stars

von Luca Hansen - Quelle: Sport Bild
Joshua Kimmich und Konrad Laimer vom FC Bayern @Maxppp

Einige Spieler des FC Bayern mussten mit der Vertragsunterschrift in München offenbar eine Strafklausel akzeptieren. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, drohen den Topverdienern Gehaltseinbußen von bis zu 30 Prozent, sollte der Rekordmeister die Champions League-Plätze in der Bundesliga verpassen. Namen nennt das Blatt nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass dieses Szenario eintritt, erscheint aber ohnehin sehr unwahrscheinlich. Schließlich führt Bayern die Tabelle zum gegenwärtigen Zeitpunkt souverän mit acht Punkten Vorsprung an. Die letzte Champions League-Saison ohne Bayern-Beteiligung wurde in der Saison 2007/08 angepfiffen, damals musste der Rekordmeister mit dem UEFA-Cup vorliebnehmen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (12)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert