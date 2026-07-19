Harte Vorwürfe: Salah-Transfer geplatzt?

Zwischen Mohamed Salah (34) und Besiktas war eigentlich alles klar. Nach FT-Infos wurde ein Agreement über einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison erzielt, zehn Millionen Euro plus zwei Millionen Boni wurden als Jahresgehalt ausgehandelt.

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Den eigentlich ausgemachten Deal bestätigt jetzt auch Besiktas-Präsident Serdal Adali gegenüber ‚winwin.com‘: „Mohamed Salah hat dem Transfer zugestimmt. Auch sein Berater hat zunächst positiv auf unser Angebot reagiert.“

Dann kam es aber offenbar zu Problemen: „Später, als in den Medien Meldungen erschienen, dass der Transfer abgeschlossen sei, hat sein Berater seine Provision jedoch auf 35 Prozent erhöht. Es ist uns unmöglich, einen solchen Prozentsatz zu akzeptieren. Wir glauben nicht, dass Salah von diesen Zahlen überhaupt weiß.“

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Aktuell ist der Wechsel also vom Tisch. Ob die beiden Seiten noch einmal zueinanderfinden, bleibt vorerst offen. Salah ist nach neun Jahren beim FC Liverpool ablösefrei auf dem Markt. Interesse besteht auch in Saudi-Arabien und den USA.