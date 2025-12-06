Bayern legt Nübel-Preisschild fest

Sollte Manuel Neuer (39) wie erwartet beim FC Bayern verlängern, wird Alexander Nübel wohl andernorts sein Glück suchen. Wie die ‚Abendzeitung‘ berichtet, hoffen die Münchner in diesem Fall auf eine Ablöse von 20 Millionen Euro. Das entspreche in etwa dem Jahresgehalt von Neuer und könnte den Verbleib des Kapitäns so finanzieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte Neuer nicht verlängern, kommt es wohl zu einem Zweikampf zwischen Nübel und Jonas Urbig (22). Nübel steht seit 2020 bei den Bayern unter Vertrag, kommt insgesamt aber nur auf vier Pflichtspiele in seiner ersten Saison. Seitdem spielt der 29-Jährige, dessen Vertrag noch bis 2030 läuft, andernorts auf Leihbasis. Erst bei der AS Monaco und seit zweieinhalb Jahren beim VfB Stuttgart.