Braunschweig-Kapitän im Winter weg?

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Sven Köhler ist der Kapitän vom BTSV @Maxppp

Eintracht Braunschweig droht der Abgang von Spielführer Sven Köhler (29). Laut ‚Sky‘ strecken die Grashoppers Zürich die Fühler nach dem Innenverteidiger aus. Der Rechtsfuß selbst könne sich den Wechsel in die Schweiz gut vorstellen.

Derzeit laufen die Verhandlungen zwischen den Klubs. Beim Zweitligisten gehört Köhler zum unangefochtenen Stammpersonal, gelegentlich muss er auch im defensiven Mittelfeld ran. In Braunschweig steht der Leader noch bis 2027 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
