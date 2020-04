Fürth schlägt in Wolfsburg zu

Greuther Fürth kann offenbar in Kürze einen Neuzugang für die kommende Saison vermelden. Nach Informationen des Portals ‚Liga-zwei.de‘ nehmen die Franken zum Sommer Anton Stach vom VfL Wolfsburg unter Vertrag. Fürth nutzt dabei den Umstand, dass der Vertrag des zentralen Mittelfeldspielers bei den Wölfen ausläuft.

Stach kam bis zur Saison-Unterbrechung als Stammkraft in der zweiten Mannschaft des VfL zum Einsatz und steuerte in 20 Partien zwei Tore sowie drei Vorlagen bei. Schon im Januar waren die Kleeblätter am 21-Jährigen dran, Wolfsburg erteilte allerdings keine Freigabe.