Kimmich-Gerüchte brodeln | Mbappés Zukunft längst klar?

Barça wittert Chancen bei Kimmich

1:2 gegen den 1. FC Saarbrücken – die erste Pflichtspielniederlage des FC Bayern gegen einen Verein aus der dritten oder einer tieferen Liga seit 23 Jahren. Immer dann, wenn der Rekordmeister gerade in die Spur zu kommen scheint, folgt ein neuer Rückschlag. Dazu noch Verletzungssorgen, interne Querelen um die Kadertiefe und scharfe Kritik von außen – es sind raue Zeiten in München. Auch für Joshua Kimmich. Die aktuelle Situation des über Jahre so stabilen Nationalspielers ist derzeit wohl am besten als unglücklich zu beschreiben.

Einerseits, weil der rotgesperrte Mittelfeldmann mitunter genauso auf dem Spielfeld agiert. Andererseits, weil er sich einem Bericht von ‚Sport1‘ zufolge schon deutlich wohler an der Säbener Straße gefühlt hat als im Moment. Dass er in dieser Situation den 2025 auslaufenden Vertrag verlängert, sei zumindest zweifelhaft. In Katalonien registriert man derlei Berichte mit großem Interesse. „Augen auf Kimmich“, betitelt die Zeitung ‚Mundo Deportivo‘ ihren heutigen Aufmacher. Der aufmerksame Beobachter ist wenig überraschend der FC Barcelona um Cheftrainer Xavi, dem gemeinhin ein großes Faible für Señor Kimmich nachgesagt wird.

Noch viel brennender sind die Fragen nach der Zukunft von Kylian Mbappé, schließlich endet der Vertrag des französischen Weltklasse-Stürmers schon nach der laufenden Saison. Wie immer in den vergangenen Jahren heißt es: Verbleib bei Paris St. Germain oder Wechsel zu Real Madrid? In der französischen Hauptstadt lebt die Hoffnung auf die nächste überraschende Verlängerung, während der Rest der Fußballwelt wieder einmal fest vom Sprung nach Madrid ausgeht.

„Jeder sieht Mbappé in Weiß“, titelt die ‚Marca‘ am heutigen Donnerstag. Das madrilenische Sportblatt verweist dabei auf Mbappés Mutter Fayza Lamari, die hinter den Kulissen keinen Hehl daraus machen soll, dass die Zukunft ihres Sohnes bei den Königlichen liegt. Innerhalb der Branche, bei Beratern, Spielern und Journalisten, sei das längst ein offenes Geheimnis. Die Real-Verantwortlichen selbst halten sich bedeckt zu dem Thema. Man habe seine Lehren aus den gescheiterten Transfers der vergangenen Jahren gezogen und wolle nicht den Eindruck erwecken, dass sämtliche Transferpläne auf den 24-Jährigen abzielen.