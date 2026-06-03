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La Liga

Nächster Versuch bei Bayern-Flirt Gvardiol

von Dominik Sandler - Quelle: Onda Cero
Josko Gvardiol wärmt sich auf @Maxppp

Die Zukunft von Josko Gvardiol ist im Anschluss an die Weltmeisterschaft offen. Wie ‚Onda Cero‘ berichtet, sind José Mourinho und Präsident Florentino Pérez begeistert vom Kroaten und wollen ihn zu Real Madrid lotsen. Auch der FC Bayern hatte zuletzt Interesse am Innenverteidiger gezeigt.

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Bei Manchester City steht der 24-Jährige noch bis 2028 unter Vertrag und soll noch länger an den Klub gebunden werden. Real geht in den vergangenen Tagen vor allem für defensive Verstärkungen in die Offensive. Neben Denzel Dumfries (30/Inter Mailand) soll auch Ibrahima Konaté (27/FC Liverpool) unterschreiben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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