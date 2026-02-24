Neuer Klub für Max

Die Karriere von Philipp Max führt den ehemaligen Nationalspieler erstmals heraus aus Europa. Wie ‚Sponichi‘ berichtet, steht der vereinslose Linksverteidiger unmittelbar vor der Unterschrift bei Gamba Osaka in der J1 League. Die offizielle Bekanntgabe werde bereits in Kürze erwartet, heißt es.

Bis zum 7. Januar stand Max bei Panathinaikos unter Vertrag. Die Griechen und der 32-Jährige einigten sich jedoch auf eine vorzeitige Auflösung des Kontrakts. Sportlich spielte der Linksfuß keine Rolle mehr beim Traditionsklub aus Athen. Zeitnah wird er wohl in Japan anheuern, um den Herbst seiner Laufbahn anzugehen.