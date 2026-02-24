Menü Suche
Kommentar
J1 League

Neuer Klub für Max

von Dominik Schneider - Quelle: Sponichi
Philipp Max im DFB-Trikot @Maxppp

Die Karriere von Philipp Max führt den ehemaligen Nationalspieler erstmals heraus aus Europa. Wie ‚Sponichi‘ berichtet, steht der vereinslose Linksverteidiger unmittelbar vor der Unterschrift bei Gamba Osaka in der J1 League. Die offizielle Bekanntgabe werde bereits in Kürze erwartet, heißt es.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis zum 7. Januar stand Max bei Panathinaikos unter Vertrag. Die Griechen und der 32-Jährige einigten sich jedoch auf eine vorzeitige Auflösung des Kontrakts. Sportlich spielte der Linksfuß keine Rolle mehr beim Traditionsklub aus Athen. Zeitnah wird er wohl in Japan anheuern, um den Herbst seiner Laufbahn anzugehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

J1 League
Gamba
Philipp Max

Weitere Infos

J1 League J1 League
Gamba Logo Gamba Osaka
Philipp Max Philipp Max
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert