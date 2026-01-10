Nächstes Karrieretief für Zouma

Das Engagement von Kurt Zouma beim CFR Cluj findet ein rasches Ende. Wie der rumänische Erstligist mitteilt, haben sich Spieler und Verein auf eine sofortige Auflösung des Arbeitsverhältnisses geeinigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 31-jährige Franzose unterschrieb im September beim Tabellen-11. der Liga I, kam seither aber lediglich in vier Spielen zum Einsatz. Offensichtlich haben sich alle Parteien eine fruchtbarere Zusammenarbeit vorgestellt.