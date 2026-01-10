Menü Suche
Kommentar 1
Nächstes Karrieretief für Zouma

von Dominik Schneider
3 min.
Kurt Zouma im West Ham-Dress @Maxppp

Das Engagement von Kurt Zouma beim CFR Cluj findet ein rasches Ende. Wie der rumänische Erstligist mitteilt, haben sich Spieler und Verein auf eine sofortige Auflösung des Arbeitsverhältnisses geeinigt.

Der 31-jährige Franzose unterschrieb im September beim Tabellen-11. der Liga I, kam seither aber lediglich in vier Spielen zum Einsatz. Offensichtlich haben sich alle Parteien eine fruchtbarere Zusammenarbeit vorgestellt.

Alle Kommentare anzeigen (1)
