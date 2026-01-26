Menü Suche
BVB sauer: Chelsea beordert Anselmino zurück

Die schlimmsten Befürchtungen von Borussia Dortmund bewahrheiten sich. Aarón Anselmino kehrt vorzeitig zum FC Chelsea zurück, der von einer Klausel Gebrauch macht.

von Lukas Weinstock - Quelle: bvb.de
1 min.
Aarón Anselmino schaut auf den Ball @Maxppp

Borussia Dortmund muss die Rückrunde ohne Aarón Anselmino bestreiten. Der FC Chelsea aktiviert zum Ärger des BVB eine im Leihvertrag integrierte Klausel, um den 20-Jährigen vorzeitig nach London zurückzuholen.

Borussia Dortmund
Aaron Anselmino verlässt Borussia Dortmund und wechselt umgehend zurück zum FC Chelsea.

Wir bedanken uns für Deinen Einsatz in Schwarzgelb und wünschen Dir auf Deinem weiteren Weg alles Gute, Aaron! ✊

🗞️ Alle Infos:
Ein harter Schlag für Schwarz-Gelb, das für den weiteren Saisonverlauf auf Anselminos Zweikampfstärke und Aggressivität verzichten muss. Der Innenverteidiger fiel stets mit überzeugenden Darbietungen auf, wäre dem Vernehmen nach auch selbst gerne in Dortmund geblieben, um seine positive Entwicklung weiter fortzusetzen.

Ob der BVB auf den Verlust mit einem externen Neuzugang reagiert, ist derzeit noch unklar. Möglich ist auch, dass der Tabellenzweite der Bundesliga den Anselmino-Abgang intern auffängt. Für diesen Fall stünde Youngster Filippo Mane (20) bereit, der ursprünglich als möglicher Leih-Kandidat galt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (55)
