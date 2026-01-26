BVB sauer: Chelsea beordert Anselmino zurück
Die schlimmsten Befürchtungen von Borussia Dortmund bewahrheiten sich. Aarón Anselmino kehrt vorzeitig zum FC Chelsea zurück, der von einer Klausel Gebrauch macht.
Borussia Dortmund muss die Rückrunde ohne Aarón Anselmino bestreiten. Der FC Chelsea aktiviert zum Ärger des BVB eine im Leihvertrag integrierte Klausel, um den 20-Jährigen vorzeitig nach London zurückzuholen.
Ein harter Schlag für Schwarz-Gelb, das für den weiteren Saisonverlauf auf Anselminos Zweikampfstärke und Aggressivität verzichten muss. Der Innenverteidiger fiel stets mit überzeugenden Darbietungen auf, wäre dem Vernehmen nach auch selbst gerne in Dortmund geblieben, um seine positive Entwicklung weiter fortzusetzen.
Ob der BVB auf den Verlust mit einem externen Neuzugang reagiert, ist derzeit noch unklar. Möglich ist auch, dass der Tabellenzweite der Bundesliga den Anselmino-Abgang intern auffängt. Für diesen Fall stünde Youngster Filippo Mane (20) bereit, der ursprünglich als möglicher Leih-Kandidat galt.
